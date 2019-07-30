كريم يونس لمنتقديه: “من لديه الحلول للأزمة فليقدمها ولايأخذ موقف المتفرج”

أكّد منسق هيئة الحوار والوساطة كريم يونس ، على مواصلة العمل من أجل حل الأزمة، رغم الانتقادات والتهم الموجهة له والمعاملة “غير العادلة” في حقه من طرف منتقديه.

وأعرب كريم بن يونس، على حسابه بـ “الفايس بوك”، عن أسفه للحملة الشرسة، التي يتعرض لها من قبل بعض الأطراف،

مؤكدا أنّ مبادرته نابعة من كونه مواطنا ذو نية حسنة، من أجل الخروج من الأزمة وليس معين من طرف أي شخص .

ورد منسق هيئة الحوار ، على منتقديه بالقول:” من يعتقد أنّ رحيل النظام يكون بضربة يد فليفعل، وعليهم الاستمرار في مساعيهم وليس الطعن في مبادرات الأشخاص ذوي النية الحسنة” .

ومضيفا:” والذين يعتقدون انهم على صواب ياتخاذهم الموقف المتفرج والرقيب، أدعوهم الى فعل وليس رد فعل فقط” .

وأضاف بالقول، أنّ الرجل المتعلم، يدرك انه لا يمكن تغيير الرأي العام لوحده ، بل بتظافر الجهود رجال وأشخاص يعملون معا في نفس الاتجاه.