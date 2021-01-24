كريم يونس: لهذه الأسباب أسس رئيس الجمهورية “الوساطة”

قال وسيط الجمهورية، كريم يونس، إن الوساطة أسسها رئيس الجمهورية لرفع الغبن عن المواطنين، والتوزيع العادل لكل الثروات الوطنية.

وأورد كريم يونس في اللقاء الذي جمعه مع في لقاء مع وفد من أعيان ولاية إليزي، أن مهمتها تكمل أيضا في التحسين المعيشي للمواطنين.

وقال “الوساطة بفروعها لها مهمة قوية لرفع الغبن عن المواطنين، خاصة في المناطق النائية ومناطق الظل”.

وتابع المتحدث أن رئيس الجمهورية أسس هيئة الوساطة، من اجل محاربة البيروقراطية التي تعرقل التوزيع العادل للثروات الوطنية.

وأضاف “تألمنا عندما سمعنا عن وضع الحال في بعض مناطق ولاية اليزي، ونحن في 2021 اين مازالت تعيش ظروف مؤلمة”.

ووعد أعيان الولاية قائلا “سنطرح مشاكلكم على كل الوزارات المعنية بالأمر، لأنها واجب علينا، ومهمة أوكلنا إياها رئيس الجمهورية”.