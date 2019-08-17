كريم يونس: “هيئة الحوار لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة وترحب بكل المبادرات”

أكد منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، كريم يونس، اليوم السبت، أن الهيئة لا تتوفر على أرضية عمل مسبقة، بل ترتكز على مختلف الأرضيات، المنبثقة عن فعاليات المجتمع المدني.

بالإضافة إلى انتظار ما ستتمخض عنه نتائج الوساطة والحوار لاحقا-يضيف كريم يونس- وتسهر الهيئة على دراسة مجمل المقترحات والتوصيات ورفعها لتجسيدها عمليا.

وأضاف كريم يونس، خلال تنصيب اللجنة الإستشارية للهيئة الوطنية، للوساطة والحوار، أن مهمة اللجنة، هي الإصغاء إلى كل الفاعلين في الحياة السياسية الوطنية، في أفق الخروج من الأزمة، وصولا إلى إضفاء الشرعية على هياكل ومؤسسات الدولة.

وأكد ذات المتحدث، أن مهمة اللجنة، هي الوصول إلى الإنتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقال منسق الهيئة الوطنية للحوار، أن الهيئة عازمة على المبادرة باقتراح اعداد ميثاق شرفي، يلتزم بموجبه كل مترشح للاستحقاقات القادمة، باحترام وتنفيذ مخرجات الندوة الوطنية.

كما تؤكد الهيئة-يضيف كريم يونس- أنها لم تعتمد ممثلين لها في الخارج، وهي ترحب بكل المبادرات الحسنة.

وأكد ذات المتحدث، أن الهيئة تدرك ثقل المسؤولية التي يتحملها الجميع، الأجيال السابقة والحاضرة، بهدف صيانة مستقبل الأجيال القادمة.