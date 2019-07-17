كريم يونس يبدى استعداده للعب دور الوسيط في حل الأزمة السياسية

ابدى كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق استعداده للعب دور الوساطة من أجل بعث حوار وطني يُخرج بحلول للأزمة السياسية في الجزائر.

وقال كريم يونس انه مستعد للعب دور الوسيط بين بين أبناء الوطن، التي قال عنها انها تتماشى مع المطالب المشروعة لملايين الجزائريين الذين خرجوا في الشوارع للتعبير عن آرائهم، ورغبتهم في التغيير.

وإدراكاً منه أن الازمة السياسية يحمل مخاطر عليى المجتمع الجزائري، فإنه مقتنع بأن الحل سيكون بتضافر جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

للوصول الى نتيجة سلمية تمشيا مع تطلعات الجزائريين، لذلك فمن واجبه كمواطن ان يلعب دورا في الوساطة.