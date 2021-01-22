كريم يونس: يجب مكافحة البيروقراطية وأن لا تتجاوز حدودها

قال كريم يونس وسيط الجمهورية، أن هيئة وساطة الجمهورية أقرها رئيس الجمهورية بهدف مكافحة البيروقراطية.

وأضاف، أن الهيئة تهدف إلى السماح للمواطن بالعيش في سلام وكرامة، مشددا على أن البيروقراطية لا يجب أن تتجاوز حدودها .

وكشف في مداخلة له على أمواج القناة الإذاعية الثانية، أن البيروقراطية لا يجب أن تتجاوز حدودها حتى لا تشكل عبئا بالنسبة للمواطن وعائقا يجب على الجميع محاربته.

وشدد ذات المتحدث على ضرورة مكافحة الحقرة، لأنها تحدث عندما يتجاوز موظف أو مسؤول مهما كان منصبه صلاحياته.

كما اعتبر المتدخل أن مثل هذه الممارسات تنتج البيروقراطية السيئة والإدارة السيئة.