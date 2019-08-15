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كريم يونس يحاور “ليجال” وتنصيب لجنة استشارية لهيئة الحوار السبت المقبل

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كريم يونس يحاور “ليجال” وتنصيب لجنة استشارية لهيئة الحوار السبت المقبل
بقلم نسرين محفوف

سيتم تنصيب لجنة استشارية لهيئة الحوار والوساطة السبت المقبل، بمقرها الوطني.

وقد التقت اليوم الخميس، هيئة الحوار والوساطة، وفدا من الطلبة، قاده الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر.

ويأتي هذا اللقاء، مواصلة لسلسلة الاتصالات والحوارات مع الفاعلين السياسيين والمجتمع المدني.

وتمحور اللقاء حول رؤية المنظمة للمخرج السياسي للبلاد، أين أكدت موقفها الراسخ عن جدوى الحوار.

وشددت على ضرورة التعجيل بجلسات الحوار مع مختلف الفاعلين في الحرك والشركاء السياسيين، وإدراج الشباب في الحياة السياسية للحوار.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=688841

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