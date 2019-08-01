كريم يونس يقدم استقالته وأعضاء لجنة الحوار يرفضونها

قدم كريم يونس، منسق هيئة الوساطة والحوار، استقالته من قيادة الهيئة، اليوم الخميس.

وقد عرض كريم يونس استقالته من قيادة الهيئة التي تتكون من سبع شخصيات، أمام أعضائها غير أنهم رفضوها.

وحسب تلفزيون النهار، فإن أعضاء هيئة المصالحة والحوار يعتزمون الشروع الفوري في عملية الحوار، على أن يتم الإعلان في وقت لاحق عن برنامجه.

وشغل كريم يونس في بداية الألفية الجديدة منصب وزير في حكومة بوتفليقة.

كما شغل بعد ذلك منصب رئيس للمجلس الشعبي الوطني، قبل استقالته إثر رئاسيات 2004، بعد مساندته لترشح علي بن فليس