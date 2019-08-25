كريم يونس يلتقي فواعل الحراك بولايات الغرب ويصر على 3 شروط

أعلنت هيئة الوساطة والحوار عن لقاء قادتها بوفد من فواعل الحراك بأربع ولايات في الغرب.

وقالت هيئة الحوار في بيان لها إن لجنتها المكلفة بالشباب والمرأة والمجتمع المدني التقت، اليوم الأحد، وفدا من ولايات الغرب.

وأوضح البيان أن اللقاء جرى تحت إشراف كريم يونس، وجمع أفراد اللجنة بممثلين عن ولايات وهران وتيارت وتلمسان وسيدي بلعباس.

وحسب البيان، فإن عناصر الوفد قدموا “جملة من الاقتراحات للخروج من الأزمة”.

وأضاف البيان أن أفراد الوفد أكدوا على وجوب إطلاق سراح معتقلي الرأي من شباب الحراك، ورحيل الحكومة.

كما طالب الوفد بتنصيب لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات تشرف على الانتخابات، طالما توفرت الظروف.