كسالي: مشروع قانون المالية 2023 يدعم المكاسب الإجتماعية

كشف وزير المالية إبراهيم جمال كسالي، أن قانون المالية الجديد جاء ليدعم المكاسب الإجتماعية المحققة. إلى جانب تكريس سياسة الدولة الداعمة للإستثمار.

وقال وزير المالية كسالي في تصريحات صحفية بالمجلس الشعبي الوطني عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2023. أن هذا النص يعزز المكاسب الإجتماعية من خلال إجراءات تحسين القدرة الشرائية للمواطن. والحفاظ على دعم المواد ذات الاستهلاك الواسع ورفع الأجور. دون أن يتضمن إدراج أية ضرائب جديدة.

وأضاف وزير المالية، أن التدابير الواردة في قانون المالية الجديد من شأنها تشجيع الإستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال. وبالتالي فإن قانون المالية الجديد يأتي إستكمالا لمسار بناء اقتصاد قوي يسمح بمواجهة كل التحديات التي يفرضها الوضع العالمي الجديد. مع مواصلة الإصلاحات المالية والإقتصادية الرامية وبالأخص ما يتعلق بتنويع مصادر التمويل وحوكمة المالية العمومية.

وعقب التصويت على مشروع قانون المالية 2023، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس. تقدّم كسالي بالشكر لنواب المجلس على إثرائهم لهذا النص الذي يرمي إلى إنعاش التنمية الإقتصادية. من خلال تشجيع الإستثمار الخاص والأنشطة الإنتاجية وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.