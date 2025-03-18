“كسر صيامك” مبادرة تضامنية على مستوى مستشفيات الجزائر العاصمة

أطلقت مؤسسة Ooredoo، بالشراكة مع جمعية “وين نلقى”. عملية “كسر صيامك” على مستوى مصالح الاستعجالات لبعض مستشفيات ولاية الجزائر، وذلك طوال شهر رمضان.

وتتمثل هذه العملية في تحضير يوميا، علب تحتوي على اغذية أساسية خاصة بكسر الصيام في مطعم مؤسسة Ooredoo بأولاد فايت. بمشاركة متطوعين من مؤسسة Ooredoo وبالتعاون مع أعضاء جمعية “وين نلقى”. موجهة لمرضى مصالح الاستعجالات في المستشفيات ومرافقيهم وأطقم العمل الطبية والشبه طبية.

وتمت عملية “كسر صيامك” يوم الاثنين على مستوى المستشفى الجامعي لبني مسوس. أين قام متطوعون من مؤسسة Ooredoo وأعضاء من جمعية “وين نلقى” بتوزيع علب “كسر صيامك”. عبر مصالح الاستعجالات بمختلف أقسام المستشفى، مجسدين بذلك قيم التضامن والتعاون في هذا الشهر المبارك.

من خلال هذا العمل التضامني، تؤكد مؤسسة Ooredoo التزامها بإثراء برنامجها للمبادرات الخيرية والتضامنية خلال شهر رمضان، معززة بذلك مكانتها كمؤسسة مواطنة نموذجية.