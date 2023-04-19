قناة النهار كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية بقلم قناة النهار نشر في 19 أفريل 2023 - 14:51 شارك غرِّد أرسل 47 0 كسوة العيد.. الفصل الأخير من حملة الصداقة الجزائرية التركية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/drCZE اقرأ أيضا عباس ريغي: لدي معجبين كثر من تيزي وزو والقبائل يحبو "المالوف" قناة النهار 07 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل الطاكسي المربوح : المشاركين تاع اليوم ثقافتهم لاباس بيها ربحو معانا 6000دج قناة النهار 12 أفريل محمد علال: كل ما قيل في برنامج زابينغ كان بشفافية ومصداقية قناة النهار 18 أفريل مفيدة عداس: اللهجة الجزائرية صعيبة بزاف وليس من السهل دبلجتها قناة النهار 14 أفريل الطاكسي المربوح : إخوة من الأغواط كانو في المستوى و مثلوا الولاية أحسن تمثيل قناة النهار 05 أفريل 😂واش داني : تخيّل تروح تدي حوايجك لي حطيتحم يتغسلو ويمدولك حوايج وحدوخرين قناة النهار 10 أفريل الإعجاز العلمي في القرآن : الدهون قناة النهار 15 أفريل نجيب بوسالم يكشف عن كواليس تصوير "بنت البلاد" .. قناة النهار 13 أفريل الرقمنة الشاملة.. نحو تحديد دقيق لأملاك الدولة والأفراد قناة النهار 05 أفريل