كسوف تاريخي للشمس.. حدث نادر يظهر في الجزائر وهذه الدول

تشهد الأرض أطول كسوف كلي نادر للشمس في الثاني من أوت 2027، وسيأسر كسوف الكلي أنظار العالم، لأنه سيستمر لأكثر من 6 دقائق ليكون أطول من أي كسوف. أرضي منذ عام 1991، ولن يتكرر حتى عام 2114.

ويمتد الكسوف النادر للشمس عبر أجزاء من ثلاث قارات، ففي 2 أوت 2027، سيمر ظل القمر عبر عشر دول: إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، اليمن والصومال.

هذا و يمنح متابعي الكسوف موقعًا حضريًا نسبيًا، حيث تصل مدته شمال الجزائر ووهران إلى 5 دقائق .

كما سيظهر بجنوب إسبانيا وجبل طارق، حيث تقع منطقة الأندلس في جنوب إسبانيا (بما في ذلك مدن مثل قادس وملقة ومنطقة جبل طارق) بالقرب من الحافة الشمالية لمسار الكسوف الكلي سيحدث الكسوف الكلي في الصباح (حوالي الساعة 10:45 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا الصيفي) لمدة تتراوح بين دقيقتين وأربع دقائق ونصف، حسب المسافة جنوبًا ومع ذلك، قد تكون فرص ظهور السحب أعلى في المناطق الساحلية القريبة من مضيق جبل طارق.

كما يظهر في جدة بالمملكة العربية السعودية، على ساحل البحر الأحمر، حيث يقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية أيضًا ضمن مسار الكسوف، حيث تشهد مدينة جدة الكبرى كسوفًا كليًا لمدة 6 دقائق وثانيتين تقريبًا في منتصف النهار.