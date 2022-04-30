كسوف جزئي للشمس تزامنا مع ليلة الشك

يشهد العالم السبت كسوفا جزئيا للشمس، يمكن رؤيته من جنوب وجنوب غرب أمريكا الجنوبية (أجزاء من الارجنتين وتشيلي)، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية.

باالإضافة الى فوق جزء من المحيطين الهادئ والأطلسي، ولن يكون مرئيًا من الوطن العربي،إلا أنه يمكن مشاهدة الحدث السماوي عبر كاميرات البث المباشر التي تنقل الحدث من تلك المناطق.

و في هذا السياق، وحسب ما أفاد به موقع “طقس العرب”،ستكون ذروة الكسوف في 30 أفريل، الساعة 23:41 بتوقيت مكة المكرمة،

وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 64% من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته حوالي 4 ساعات.

كما ستشهد الأرض يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، ثاني كسوف جزئي للشمس خلال هذا العام، يمكن رؤيته في معظم أنحاء أوروبا.

وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، ولا يمكن مشاهدته في بعض الدول العربية.

بالمقابل سيكون الكسوف الجزئي مشاهداً بنسب مُتفاوتة من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان ومصر والسودان وليبيا

الى جانب ذالك سيحدث أول خسف قمري لعام 2022 في 15-16 ماي، وسيكون مرئيًا بنسب مُفاوتة في جنوب وغرب أوروبا، جنوب وغرب آسيا.

بالاضافة الى إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، القارة القطبية الجنوبية، المحيط الهندي..

بينما سيحدث خسوف القمر الثاني في 8 نوفمبر، وسيكون مرئيًا بنسب مُتفاوتة في جنوب وشرق أوروبا.

آسيا، استراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي.

طالع أيضا:

ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء الجزائر غدا السبت