كسوف جزئي للشمس تزامنا مع ليلة الشك
يشهد العالم السبت كسوفا جزئيا للشمس، يمكن رؤيته من جنوب وجنوب غرب أمريكا الجنوبية (أجزاء من الارجنتين وتشيلي)، وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية.
باالإضافة الى فوق جزء من المحيطين الهادئ والأطلسي، ولن يكون مرئيًا من الوطن العربي،إلا أنه يمكن مشاهدة الحدث السماوي عبر كاميرات البث المباشر التي تنقل الحدث من تلك المناطق.
و في هذا السياق، وحسب ما أفاد به موقع “طقس العرب”،ستكون ذروة الكسوف في 30 أفريل، الساعة 23:41 بتوقيت مكة المكرمة،
وعند ذروة الكسوف الجزئي يغطي قرص القمر حوالي 64% من قرص الشمس، وسوف يستغرق الكسوف الجزئي منذ بدايته وحتى نهايته حوالي 4 ساعات.
كما ستشهد الأرض يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر، ثاني كسوف جزئي للشمس خلال هذا العام، يمكن رؤيته في معظم أنحاء أوروبا.
وشمال إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا، ولا يمكن مشاهدته في بعض الدول العربية.
بالمقابل سيكون الكسوف الجزئي مشاهداً بنسب مُتفاوتة من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق والإمارات والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عُمان ومصر والسودان وليبيا
الى جانب ذالك سيحدث أول خسف قمري لعام 2022 في 15-16 ماي، وسيكون مرئيًا بنسب مُفاوتة في جنوب وغرب أوروبا، جنوب وغرب آسيا.
بالاضافة الى إفريقيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، القارة القطبية الجنوبية، المحيط الهندي..
بينما سيحدث خسوف القمر الثاني في 8 نوفمبر، وسيكون مرئيًا بنسب مُتفاوتة في جنوب وشرق أوروبا.
آسيا، استراليا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، المحيط الهادئ، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي.
طالع أيضا:
ظاهرة فلكية نادرة تشهدها سماء الجزائر غدا السبت
ستشهد سمائنا و في هذا الشهر الكريم، وتحديداً يوم غد السبت على الساعة 05:15 صباحا. تقاربا ظاهريا رائعا وفريد لأربعة كواكب ساطعة، المشتري والزهرة والمريخ وزحل مع القمر.
ويمكن لعشاق الفلك وهواة رصد السماء، اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر في وقت الفجر من الأفق الشرقي إلى الأفق الجنوبي.
ظاهرة فلكية رائعة ستشهدها سماء الجزائر هذه الليلة
ستشهد سماء الجزائر هذه الليلة تقاربا ظاهريا رائعا وفريدا لأربعة كواكب ساطعة المشتري وزحل وعطارد والزهرة مع هلال القمر.
كما سنشاهد على يمين ويسار الكواكب نجمين ساطعين، يتعلق الأمر بفم الحوت لكوكبة الحوت الجنوبي والطير لكوكبة النسر.
وسيكون مذنب ليونارد حاضرا أيضا في هذا التقارب حيث سنشهده أسفلهم. لكنه لن يكون مرئيا بالعين المجردة مما يتطلب منظارا أو تلسكوبا صغيرين.
ويمكن لعشاق الفلك وهواة رصد السماء اغتنام فرصة الرصد والاستماع بهذا المنظر بعد غروب الشمس. على الساعة السادسة وعشرين دقيقة (18:20) بالتوقيت المحلي.
الجزائر تشهد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها على مدار 4 أيام
تشهد سمائنا هذه الأيام تقاربا بين أجمل الكواكب الساطعة، كوكب الزهرة وزحل والمشتري مع هلال القمر.
وحسب موقع الفلك والجيوفيزياء الفلكية، تشهد الجزائر هذه الظاهرة بداية من يوم أمس الاثنين، إلى 10 ديسمبر 2021. وهذا بعد نصف ساعة من غروب الشمس في اتجاه الأفق الغربي.
;يظن كثير من الناس أن كواكب المجموعة الشمسية أجرام لا يراها سوى العلماء باستخدام تلسكوباتهم ومراصدهم الفلكية. وهو اعتقاد خاطئ لا أساس له من الصحة.
بل إن جميع الكواكب التي تحمل أسماء عربية (عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري) ترى بالعين المجردة وبسهولة أيضا.
وعادة ما تكون لامعة ومميزة وتلفت الانتباه أكثر مما تفعله النجوم المتلألئة في ليالي الشتاء الصافية أو في أيام الصيف.
أخذ كوكب عطارد اسمه لسرعة حركته في السماء، إذ لا يكاد يظهر بضعة أيام حتى يغيب في الأفق.
أما الزهرة فهو ألمع أجرام السماء بعد الشمس والقمر، وهو زاهر ساطع. بحيث إنه يمكث في السماء إما قبل شروق الشمس أو بعد غروبها لساعتين. لا يضاهيه جرم في السماء، وهو الذي يرى عادة بالقرب من القمر الهلال.
أما كوكب المريخ فسمي كذلك لأنه أمرخ، أي تظهر عليه البقع الحمراء. وهو أحمر بسبب وفرة أكسيد الحديد على سطحه، لذلك يسمى الكوكب الأحمر.
أما المشتري فقد اشترى الحسن والجمال لنفسه، فهو أبيض لامع على الدوام .وهو أكبر الكواكب وأفضلها رؤية بالتلسكوبات، إذ تظهر حوله 4 أقمار، إلى جانب حزامين غيميين ملونين ينصفان قرصه الأبيض.
وأخيرا، كوكب زحل الذي يزحل ببطء بين النجوم، وهو متفاوت اللمعان، لكنه يظل الأجمل بين الكواكب. بسبب حلقاته التي ترى حتى بتلسكوبات الهواة الصغيرة.