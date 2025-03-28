كسوف جزئي للشمس في الجزائر غدا السبت

ستعرف سماء الجزائر غدا السبت، كسوف شمسي جزئي، وسيكون مرئيًا في أجزاء مختلفة من البلاد بنسب متفاوتة.

وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما تكون الشمس والأرض والقمر في استقامة واحدة. فيحجب القمر جزئيا أو كليًا قرص الشمس، مما يلقي بظله على جزء من سطح الأرض.

وستُشاهد هذه الظاهرة في العديد من مناطق العالم (أوروبا الغريبة والمملكة المتحدة وأيسلندا وجرينلاند وكندا). حيث سيتم حجب جزء من قرص الشمس المرئي. وسيبلغ الحد الأقصى لهذا الكسوف في شمال كندا، حيث ستصل نسبة الاحتجاب إلى %93.76.

وسيظهر الكسوف في الجزائر، بنسب مختلفة حسب المناطق، فعلى سبيل المثال في قسنطينة: 7,5% بذروة قصوى على الساعة 11:44 بالتوقيت المحلي.

الجزائر العاصمة: %14.6 بذروة قصوى على الساعة 11:41 بالتوقيت المحلي.

وهران: %19.4 بذروة قصوى على الساعة 11:34 بالتوقيت المحلي.

تندوف: %19.6 بذروة قصوى على الساعة 11:10 بالتوقيت المحلي.

الغزوات: %20.6 بذروة قصوى على الساعة 11:31 بالتوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يكون الكسوف الجزئي التالي في الجزائر يوم 12 أوت 2026. حيث سيبلغ 98 % في الجزائر العاصمة عند غروب الشمس.

كما ستشهد البلاد كسوفًا كليًا نادرًا يوم 2 أوت 2027، حيث سيغطي شمال الجزائر. مع احتجاب كامل للشمس لمدة أكثر من 5 دقائق و30 ثانية، خصوصًا في مناطق شمال شرق الجزائر.

ويجب التنبيه إلى أن مشاهدة كسوف الشمس بالعين المجردة والتحديق فيه أو باستخدام أدوات غير مخصصة قد ينطوي عليه مخاطر جسيمة على البصر. ويؤدي إلى تلف دائم في شبكية العين، مما قد يسبب فقدانًا دائمًا للبصر. لذا، من الضروري استخدام نظارات خاصة معتمدة لمراقبة الكسوف بأمان.