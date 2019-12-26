كسوف حلقي نادر للشمس في السعودية.. شاهد روعته

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كسوف حلقي نادر للشمس في السعودية.. شاهد روعته
بقلم نادية بن طاهر

شهدت السعودية صبيحة اليوم الخميس، ظاهرة فلكية نادرة لكسوف الشمس الحلقي، حدثت للمرة الأولى منذ 97 عاما.

وشهدت سماء المملكة صباح اليوم كسوفا حلقيا نادرا للشمس بدأ منذ الساعة الخامسة والنصف وإنتهى عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحا.

لتتزين السماء بحلقة نارية شدت عدسات المصورين ومحبي الظواهر الفلكية.

وحذر علماء الفلك من النظر مباشرة إلى أشعة الشمس، أثناء كسوفها، لما له من مخاطر على العيون.

وكان آخر كسوف حلقي شهدته السعودية عام 1922، وسيكون الكسوف المقبل عام 2049، حسب علماء الفلك.


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