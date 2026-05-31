كسيلة بوعالية يتوج بكأس تونس مع الترجي التونسي

توّج المهاجم الجزائري كسيلة بوعالية، بلقب كأس تونس رفقة نادي الترجي الرياضي، عقب الفوز، اليوم الأحد، في المباراة النهائية على ترجي جرجيس بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب رادس.

وشارك بوعالية أساسياً في تشكيلة الترجي، وقدّم أداءً مميزاً، وكان من بين أبرز عناصر الخط الأمامي لفريقه. مساهماً في تحقيق اللقب السابع عشر في تاريخ النادي والثاني توالياً في مسابقة الكأس.

وجاء هدف التتويج الوحيد عن طريق اللاعب حمزة رفيعة، في الدقيقة 62 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليمنح فريقه أفضليةً حافظ عليها حتى صافرة النهاية رغم ضغط المنافس في الدقائق الأخيرة.

ويعَدُّ هذا التتويج محطة مهمة في مشوار كسيلة بوعالية، الذي يواصل فرض نفسه داخل صفوف “المكشخة” بفضل مستوياته الجيدة وأدائه المنتظم. مؤكداً مكانته بصفته أحد الأسماء الجزائرية الصاعدة في البطولة التونسية.

وبهذا الإنجاز يرفع بوعالية أول ألقابه مع الترجي الرياضي التونسي، في موسم شهد تألقه بشكل لافت ومساهمته في تحقيق أحد أبرز أهداف النادي.