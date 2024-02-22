كسيلة وتنينة معمري يبلغان ثمن نهائي دورة أوغندا الدولية للبادمنتون

نجح الثنائي الجزائري كسيلة معمري، وتنينة معمري، اليوم الخميس، في بلوغ الدور الثمن نهائي من دورة أوغندا الدولية للبادمنتون.

وجاء تأهل الثنائي الجزائري، في هذه المنافسة الخاصة بالزوجي المختلط، بعد فوزه على نظرائهم من أوغندا، نسومغا، وزارافيبور.

وفاز الثنائي كسيلة معمري، وتنينة معمري، في هذه المباراة، على حساب الثنائي الأوغندي، بنتيجة (21-8)، و(21-10).

يذكر أن الثنائي الجزائري الآخر، يوسف صبري مدال، وكسيلة معمري، تأهلا أيضا في صنف ثنائي رجال، للدور الثمن نهائي من هذه الدورة.