كسيلة وتنينة معمري يتوجان بذهبية دورة الجزائر الدولية للريشة الطائرة

حصد الثنائي الجزائري، كسيلة معمري، وتنينة معمري، الميدالية الذهبية، في منافسة الزوجي المختلط لدورة الجزائر الدولية للريشة الطائرة، التي جرت بوهران.

وجاء تتويج الثنائي الجزائري، كسيلة، وتنينة معمري، بهذه الميدالية الذهبية، عقب فوزهم على الثنائي السويسري، نيكولاس فرانكوفيل، وجولي فرانكوفيل.

ووجهت اللجنة الأولمبية الجزائرية، تهانيها للثنائي الجزائري، نظير هذا الانجاز الذي يضاف إلى رصيدهما، وصريد الريشة الجزائرية.