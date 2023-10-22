كسيلة وتنينة معمري يتوجان بلقب الدورة الدولية للريشة الطائرة

توج الزوجي الجزائري، كسيلة معمري، وتنينة معمري، اليوم الأحد، بلقب دورة الجزائر الدولية للريشة الطائرة.

ونال الثنائي الجزائري الميدالية الذهبية في هذه الدورة الدولية، بعد فوزهم في اللقاء النهائي أمام الثنائي السويسري هوغو شانثاكيسوني، وليلة زروق.

وحقق كسيلة معمري، وتنينة معمري، الفوز في هذا النهائي بنتيجة شوطين دون مقابل، على حساب الثنائي السويسري.

يذكر أن هذه المنافسة تسمح للمشاركين بحصد عدد إضافي من النقاط بهدف التأهل للألعاب الاولمبية 2024 بباريس.