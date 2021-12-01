كسيلة يجري عملية جراحية ناجحة بمركز “اسباير” في قطر

أجرى لاعب فريق شبيبة القبائل والمنتخب الوطني كسيلة بوعالية عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة اليسرى بمركز أسباير بقطر.

ويغيب كسيلة عن المنافسة الرسمية لأكثر 6 أشهر عقب تلقيه الإصابة في الرباط الصليبي الداخلي للركبة.

يذكر، أن المسؤولين عن الفريق ينتظرون بشغف عودة اللاعب إلى الفريق. قصد تجهيزه على أكمل وجه قبل الاعتماد عليه في المنافسة الرسمية سواء في البطولة أو في منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية.

رضخ الإتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى مطالب “الفاف” بتأجيل مباراة الإياب من الدور الثاني من كأس “الكاف” بين نادي شبيبة القبائل ونادي روايال ليوبار الإسواتيني إلى موعد لاحق.

ويأتي قرار “الكاف”. بعدما أبدت وزارة الصحة مخاوف كبير لإنتشار المتحور الجديد “أوميكرون”. حيث دعت مباشرة بعد نهاية لقاء الذهاب بضرورة تأجيل لقاء العودة، كما جاء رد الكاف بشكل إيجابي.

ولم تحدد “الكاف”، بعد، موعد إجراء مباراة الإياب التي كانت مقررة يوم 5 ديسمبر المقبل بملعب أول نوفمبر بمدينة تيزي وزو.

كما إكتفت الهيئة الكروية الإفريقية بإتخاذ إجراءات التأجيل، في حين أكّدت أنّها ستحدّد موعد إعلان مباراة العودة في الأيام القليلة المقبلة.

إلى جانب ذلك، تعذّر إلتحاق المسؤولون عن النادي الإسواتيني بالجزائر بسبب حظر أغلب البلدان المجال الجوي مع جنوب إفريقيا.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp