كسيلة بوعالية يقترب من الترجي التونسي

بات لاعب شبيبة القبائل، كسيلة بوعالية، قريبًا جدًا من الانضمام إلى نادي الترجي الرياضي التونسي، في صفقة تعَد من أبرز التحركات التي يقوم بها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

من المنتظر أن يوقع كسيلة بوعالية، رسميا على العقد الذي سيربطه بالنادي التونسي خلال الساعات القليلة القادمة. قبل أن يتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي منتظر.

ويعَدُّ بوعالية من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجزائرية، إذ تألق بشكل لافت مع شبيبة القبائل خلال الموسم الماضي. ما جعله محط اهتمام عدد من الأندية داخل الجزائر وخارجها، قبل أن ينجح الترجي في حسم الصفقة لصالحه.

بانضمامه المرتقب، سيصبح بوعالية ثالث لاعب جزائري في صفوف الترجي حاليًا. إلى جانب المهاجم يوسف بلايلي والمدافع محمد أمين توغاي. وهو ما يعكس استمرار ثقة النادي التونسي في الكفاءات الجزائرية. بالنظر إلى ما قدمه اللاعبون الجزائريون من مستويات مميزة في صفوف الفريق على مر السنوات.

وتنتظر تفاصيل إضافية حول العقد ومدته خلال الأيام القليلة المقبلة. في ظل الترقب الجماهيري الكبير لمشاركة بوعالية بقميص “شيخ الأندية التونسية”.