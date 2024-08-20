كسيلي ابوبكر جديد اتحاد الحراش

أعلنت إدارة فريق اتحاد الحراش، اليوم الثلاثاء، تعاقدها مع اللاعب كسيلي ابوبكر لموسم واحد لينظم إلى قائمة المنتدبين وثورة الإدارة الحراشية.

ورحبت إدارة الصفراء باللاعب عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، حينما نشرت صورته وعنونتها بـ ” مرحبا في اتحاد الحراش”.

وتعاقدت إدارة الفريق الحراش مع المهاجم الذي سبق له حمل قميص أمل الأربعاء في وقت سابق، وسبق له وأن سجل عدد من الأهداف.

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