كشافو برشلونة في المغرب لمعاينة مازة

خطف نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، أنظار مسؤولي نادي برشلونة الاسباني، الذين قرروا وضعه في قائمة اللاعبين المرشحين للالتحاق بالفريق في فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

وكشف موقع “tribuna” أن كشافي النادي الكتالوني، سيكونون حاضرين اليوم الأربعاء. في مدرجات ملعب “مولاي الحسن” بالرباط، بمناسبة لقاء المنتخب الوطني ونظيره من غينيا الاستوائية. خصيصا من أجل متابعة مازة.

كما أبرز الموقع ذاته، أن صاحب الـ 20 ربيعا، يعد من المواهب الواعدة التي تثير اهتمام بطل “الليغا”. في ظل استمرار النادي في الاعتماد على سياسة تطوير اللاعبين الشباب.

مشيرا إلى أن مازة، الذي التحق الصيف الماضي، بنادي باير ليفركوزن. قادما من هيرتا برلين مقابل 12 مليون أورو، قدم نصف موسم لافت للانتباه. حيث سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 21 مباراة بجميع المسابقات.

ونوه المصدر ذاته، بالامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها مازة. أبرزها مرونته التكتيكية، إذ يستطيع اللعب كصانع ألعاب، أو مهاجم ثانٍ، أو على الأطراف، كما يُعرف بمهاراته العالية في المراوغة.

يشار إلى أن الدولي الجزائري، مرتبط بعقد مع ليفركوزن إلى صيف 2030. وينظر إليه في برشلونة كمشروع مستقبلي طويل الأمد أكثر من كونه أولوية فورية.