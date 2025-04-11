كشافو هال سيتي الإنجليزي يعاينون بولبينة بملعب 5 جويلية

عرفت مباراة أتلتيك بارادو ونادي مولودية البيض التي جرت اليوم الجمعة، بملعب 5 جويلية الأولمبي، حضور فريقٍ من كشافي نادي هال سيتي الإنجليزي، من أجل معاينة اللاعب الشاب لنادي بارادو عادل بولبينة.

وكشف موقع “توب أفريكا فوتبول” عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، اليوم الجمعة، أن كشافين من نادي هال سيتي الإنجليزي كانوا حاضرين بالمنصة الشرفية لملعب 5 جويلية الأولمبي، خصيصاً لمتابعة هداف البطولة الوطنية.

ويذكر أن المباراة انتهت بالتعادل من دون أهداف، ولم يترك فيها لاعب بارادو، عادل بولبينة، بصمته.

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