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الرياضة

كشاملي: “نستهدف الفوز بأكبر عدد من المباريات للعب مرحلة الإياب بأريحية”

بقلم عزيز طالبي
كشاملي: “نستهدف الفوز بأكبر عدد من المباريات للعب مرحلة الإياب بأريحية”
كشاملي
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أبدى المنسق العام لفريق مولودية وهران، قادة كشاملي، سعادته الكبيرة بفوز فريقه أمام وفاق سطيف، اليوم الخميس، بهدف نظيف بملعب ميلود هدفي بوهران.

وقال قادة كشاملي في تصريح عقب المباراة: “كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، الفضل يعود إلى المدرب واللاعبين، من جانبنا جميعنا حققنا الأهم و هو الفوز بالنقاط الثلاث”.
وأضاف المدافع السابق للفريق: “ريادة الترتيب جاءت بفضل نية وإرادة اللاعبين، لكننا نريد تحقيق الفوز بأكبر عدد من المباريات لكي نلعب مرحلة الإياب بأريحية”.
وفي الأخير، أشاد كشاملي بالدور الكبير الذي يلعبه المدرب، إيريك شال، في قيادة لاعبيه لتصدر البطولة الوطنية.

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