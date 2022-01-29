كشف إحتكار ربع مليون علبة باراسيتامول و16 ألف علبة من مضادات التخثر في 5 أيام

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تمكن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامّة للوزارة من كشف عمليات إحتكار لكميات جد معتبرة من الادوية تستخدم في علاج كورونا.

وحسب ما جاء في بيان للوزارة ، فقد أسفرت عمليات التفتيش في الفترة ما بين 23 جانفي و27 جانفي 2022، والتي بلغت 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد، عن “إحصاء احتكار 16.000 علبة من مضادات التخثر و 250.000 علبة من الباراسيتامول، حيث تمّ إصدار 15 إخطارًا رسميًا بشأنها”.

وأضاف البيان أتن الكميات المذكورة من الأدوية وُجّهت إلى الصيدليات بعد 48 ساعة على إصدار الإخطارات الرسمية بشأنها، مع الإخطار بإغلاق مؤسسات التوزيع الصيدلانية المعنية بداية من يوم غد الأحد 30 جانفي.

هذا وسيعزّز برنامج التفتيش إلى نطاق أوسع بداية من الإثنين 31 جانفي ، عبر تدخّل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية المنصّبة بتاريخ 20 جانفي الجاري ، يضيف ذات البيان.