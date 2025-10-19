فريدي: تسليم الخط المنجمي الغربي نهاية 2025

كشف المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجاز الإستثمارات في السكك الحديدية، عن الانتهاء من إنجاز الخط المنجمي الغربي مع نهاية السنة الجارية وقبل الآجال التعاقدية.

وأوضح عز الدين فريدي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن “الخط المنجمي الغربي سوف يسلم نهاية سنة 2025. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أمر بتسليم هذه الخطوط في أقرب الآجال”

وتابع المتحدث أن ” السكة الحديدية على المستوى الوطني ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يتمثل في انشاء خطوط جديدة. ومنها الخطوط الاستراتيجية، منها المنجمي الغربي و الشرقي. وكذلك الخط العابر للصحراء من الجزائر العاصمة إلى تمنراست إلى حدود مالي أو النيجر”.