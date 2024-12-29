كشف تفاصيل جديدة عن اغتيال إسماعيل هنية

بثت قناة (12) العبرية الخاصة، تحقيقا كشف عن معلومات جديدة عن اغتيال الكيان الصهيوني لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، في 31 جويلية الماضي، في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في التحقيق -بعد سماح الرقابة الإسرائيلية بنشر هذه المعلومات-، أنّ العملية تمّت باستخدام “قنبلة دقيقة” يتم التحكم فيها عن بعد. وضعت داخل غرفته، بهدف تصفيته، حيث وضعت القنبلة بعد مراسم تسلّم الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مهامّه.

ويقول التحقيق إن “التحضيرات للعملية استندت إلى مراقبة دقيقة لتحركات هنية، حيث تم التأكد من اعتياده الإقامة في غرفة محددة بشكل متكرر”. و “واجهت العملية تحديًا كبيرًا عندما تعطل تكييف الهواء في الغرفة التي كان يقيم فيها هنية. حيث كان من الممكن نقله منها بسبب العطل، إلا أن فريق الصيانة أصلحه”. وبحسب تحقيق القناة فقد استغرق إعداد الخطة شهورًا.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أعلن في 28 أكتوبر الماضي، للمرة الأولى مسؤولية إسرائيل عن اغتيال هنية.

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