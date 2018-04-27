كشف عشرة مخابئ للإرهابيين بكل من جيجل وإليزي

كشفت مفارز للجيش الوطني الشعبي اليوم الجمعة تسعة مخابئ للإرهابيين بالميلية في جيجل.

ومخبأ قرب الشريط الحدودي بمنطقة طارات بإليزي يحتوي على عشرة قنابل هاون من عيار 81 ملم.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع انهتمكنت اليوم مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بمنطقة طارات بإليزي.

من كشف مخبأ يحتوي على عشرة قنابل هاون من عيار 81 ملم.

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة شعبة أزروت بالمليلية من كشف 9 مخابئ للإرهابيين تحتوي على لوازم تفجير.

هواتف نقالة، لوحة طاقة شمسية بالإضافة إلى كمية من المواد الغذائية والألبسة ولوازم أخرى.