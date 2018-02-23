كشف مخبأ ضخم للأسلحة والذخيرة قرب الشريط الحدودي مع مالي

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العسكري أدرار، صباح اليوم 23 فيفري 2018، مخبأ للأسلحة والذخيرة.

المخبأ يحتوي على رشاشين ثقيلين عيار 14,5 ميليمتر، مع شريطي ذخيرة.

رشاش من نوع RPK، مع مخزن ذخيرة، قاذف صاروخي RPG7، مع 07 حشوات دافعة، بندقية رشاشة من نوع FM.

مع شريطي ذخيرة، بالإضافة إلى مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، مع مخازن ذخيرة.

بندقيتين قناصتين، مع مخازن ذخيرة؛، 06 صواريخ عيار 106 ملم، و10 صمامات.

18قذيفة هاون عيار 82 و60 ملم و27 حشوة دافعة و05 صمامات، 98 قذيفة عيار 73 ملم.

24 قنبلة يدوية و07 مشاعل، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة تقدر بـ 2800 طلقة من مختلف العيارات.

هذه العملية الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة النتائج الميدانية المحققة من طرف قوات الجيش الوطني الشعبي.

تؤكد مدى اليقظة والإستعداد الدائم، عبر كافة ربوع البلاد، لدحض كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني.