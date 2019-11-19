كشف مخبأ لإرهابيين وتوقيف 3 عناصر دعم في مناطق مختلفة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، في الجلفة، على مخبأ للإرهابيين.

ويحتوي المخبأ على قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة تقدر بـ200 طلقة.

وجرت خلال عملية البحث والتمشيط المتواصلة بمنطقة عبد المجيد ببلدية عمورة.

فيما أوقفت مفارز أخرى، بالتنسيق مع الأمن الوطني، 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، في كل من البليدة وسكيكدة.

وأوقفت مفارز للجيش بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام، 13 شخصا وحجزت خمس مركبات رباعية الدفع.

بالإضافة إلى 4 مولدات كهربائية وأربع مطارق ضغط، و900 غرام من مادة الـ TNT ومعدات تفجير.

بالإضافة إلى 19 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.