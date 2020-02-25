كشف مخبأ للأسلحة وآخر للإرهابيين بالمسيلة وتيبازة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين، إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الفرنان، بلدية الهامل بالمسيلة، مخبأ للأسلحة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يحتوي المخبأ على مسدسين آليين و4 مخازن ذخيرة.

فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تازروت، بلدية الأرهاط في تيبازة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، 26 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وضبطت المفارز شاحنتين و3 مركبات رباعية الدفع، و5170 لتر من الوقود الموجه للتهريب.

بالإضافة إلى 7 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و13 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب.

في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش، 3 تجار مخدرات ببرج بوعريريج، وحجزت 4311 قرص مهلوس ومركبتين سياحيتين.

ومن جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، محاولتي هجرة غير شرعية لـ45 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقل، في سكيكدة.

فيما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من عين قزام وتلمسان وجانت.