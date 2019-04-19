كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة في بومرداس

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتفتيش، يوم أمس الخميس، مخبأ للاسلحة والذخيرة، ببومرداس.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، يحوي مخبأ للأسلحة والذخيرة، قاذفا صاروخيا من نوع “RPG-7، وبندقية رشاشة من نوع FMPK.

بالإضافة إلى قذيفتين “RPG7″، وحشوة متفجرة، وجهاز راديو وكمية من الذخيرة تقدر ب:”113” طلقة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 9 منقبين عن الذهب، خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار.

وحجزت على إثر هذه العملية، سيارتين رباعيتي الدفع، و4 مولدات كهربائية، 3مطارق ضاغطة وجهاز للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى جهازللاتصال عبر الأقمار الصناعية، وكمية من الوقود.

فيما أحبطت وحدات حرس الحدود، محاولات تهريب أزيد من 8224 لتر من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.