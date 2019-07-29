كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي 4 رشاشات..راجمة صواريخ و50 قذيفة بأدرار

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس الأحد، مخبأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاثنين، يحتوي المخبأ على، بندقية رشاشة من نوع FMPK، رشاشين من نوع RPK، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، مسدس رشاش من نوع MAT-49، 14، ماسورة لراجمة صواريخ عيار 120 ملم، 50قذيفة عيار 82 ملم.

كما تم العثور بداخل المخبأ على 2429 طلقة من مختلف العيارات، و 10مخازن ذخيرة.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، 6 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة، ومنقبين بحوزتهما معدات التنقيب عن الذهب.

في حين ضبط حرس السواحل بالغزوات، بولاية تلمسان، 73كيلوغرام من الكيف المعالج.