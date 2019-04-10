كشف مخبأ للذخيرة وحجز 99 قذيفة هاون وأسلحة ثقيلة في تمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، أمس الثلاثاء، مخبأ للذخيرة، قرب الشريط الحدودي بتمنراست.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، يحتوي المخبأ على 19 قذيفة هليكوبتر من نوع “S8″، و42 قذيفة مضادة للدبابات من عيارات مختلفة.

بالإضافة إلى 99 قذيفة هاون عيار 82 ملم، وقذيقة واحدة للقاذف الصاروخي ” RPG-7″.

كما وجدوا بالمخبأ 8 قنابل “FLG”، و 72 صماما من مختلف العيارات.

وتؤكد هذه العمليات، فعالية ونجاعة تدخلات وحدات الجيش الوطني، على صعيد تأمين وحماية كافة حدودنا الوطنية من مختلف التهديدات.