كشف مخبأ للذخيرة يحتوي على مسدسات من مختلف الأنواع بتمنراست

كشفت مفرزة للجيش مخبـأ للأسلحة والذخيرة، قرب الشريط الحدودي والجنوبي لتمنراست.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، عثر بالمخبأ على مخزن لمسدس آلي توكاريف، بندقية رشاشية أف أم بي كا، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف.

كما عثر بالمخبأ على 576 طلقة من مختلف العيارات، 5 مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف، 4 أجزاء فارغة من أجزاء الذخيرة، مخزن لمسدس آلي توكاريف.

(01) بندقية رشاشة من نوع FMPK

(01) مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف

(576) طلقة من مختلف العيارات

(05) مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف

(01) -مخزن لمسدس آلي توكاريف

(02) حاملتي مخازن لمسدس رشاش كلاشنيكوف

(04) أجزاء فارغة من شريط الذخيرة للبندقية الرشاشة FMPK