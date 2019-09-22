كشف مخبأ يحتوي على قاذف صاروخي وكمية من الذخيرة بأدرار

أخبار الجزائر
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كشف مخبأ يحتوي على قاذف صاروخي وكمية من الذخيرة بأدرار
بقلم شهرزاد مزياني

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي،أمس السبت، قرب الشريط الحدودي بولاية أدرار مخبأ للاسلحة والذخيرة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يحتوي المخبأ على قاذف صاروخي مجهز بـ8 ماسورات عيار 110 ملم.

و 10 قذائف عيار 110 ملم ، 8 صمامات للقذائف

بالإضافة إلى 1820 طلقة من مختلف العيارات وأغراض أخرى.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع أفراد الجمارك بتمنراست، 2420 لتر من الوقود ومعدات التنقيب عن الذهب.

في حين تم توقيف 39 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والنعامة.


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