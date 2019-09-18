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كشف مخبأ يحتوي 10 قذائف هاون وتدمير5 قنابل تقليدية بتمنراست وسكيكدة

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كشف مخبأ يحتوي 10 قذائف هاون وتدمير5 قنابل تقليدية بتمنراست وسكيكدة
بقلم شهرزاد مزياني

 كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، بقرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست،مخبأ للأسلحة والذخيرة، حسب بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

يحتوي المخبأ على  رشاش ثقيل من نوع KPVT عيار 14.5 ملم ، مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف، 3 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف
كما تم العثور على  10 قذائف هاون عيار 82 ملم ، 388 صمامة عياري 82 و37 ملم؛
– بالإضافة إلى 847 طلقة من مختلف العيارات و7  مخازن ذخيرة.
وفي نفس السياق، كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 5  قنابل تقليدية الصنع بالقل، ولاية سكيكدة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=701543

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