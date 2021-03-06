تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل بتيارت، كشف مستودع سري لذبح الدواجن بطريقة كارثية وحجز 363 دجاجة بتيارت.

وجاءت هذه العملية،على إثر استغلال مهلومات تفيد بوجود مذبح غير شرعي.

ليتم على الفور التنقل وتطويق المكان، ليتبين أنه عبارة عن مستودع مغلق مخصص لذبح الدواجن بطريقة غير شرعية وغير صحية.

وبعد تفتيش المكان عثر عناصر الدرك الوطني على عدد كبير من الدجاج الحي.

بالاضافة إلى تواجد كمية أخرى من الدجاج المذبوح مرمي على الأرض، في مشهد كارثي وحالة غير مطابقة لشروط النظافة.

وتم العثور على كميات كبيرة معتبرة تنوعت بين وجود دجاج مذبوح، والمنظف داخل حوض مائي عفن.

بالإضافة إلى تراكم الأوساخ وفضلات الدجاج والأحشاء والريش المرمية في أطراف هذا المستودع.

وقدرت الكميات التي تم ضبطها بالمكان، 363 دجاجة، منها 122 مذبوحة موجهة للاستهلاك بوزن 144 كلغ، و216 دجاجة حية جاهزة للذبح تم إرجاعها لمالكها.

بالإضافة إلى 24 دجاجة مذبوحة بالأرضية تم إتلافها.

ليتم توقيف شخص متهم مع تحويله للتحقيق بتهمة ذبح الدواجن خارج المذابح المعينة من طرف السلطة، مع عدم إحترام شروط النظافة، وعدم إمتلاك شهادة الاعتماد الصحي.