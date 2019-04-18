كشف مقلب رامز جلال بالتفصيل وهيئته المفزعة في رمضان 2019

قبل أيام من حلول شهر رمضان، تتواصل تسريبات مقلب الفنان المصري، رامز جلال، ببرنامجه، مستمرة، ليكون آخرها كشف تفاصيل دقيقة.

وحسب موقع العين، فمن بين تفاصيل مقلب رامز جلال، التي تم كشفها، هي أن شخص سوف يصطحب الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا.

وفجأة وأثناء ذهابهما في الطريق، ينقلب القارب ويضطر الضيف لإنقاذ نفسه والشخص الذي معه، من خلال السباحة لجزيرة يراها أمامه.

وعندما يصل الضيف إلى الجزيرة، ويشعر بالراحة بسبب نجاته من الموت، بعد ثوان يجد أن الجزيرة تغرق في البحر.

فيحاول ضحية المقلب، النجاة بحياته مرة أخرى، إلى أن يظهر له رامز جلال في هيئة غوريلا.

وكانت الفنانة شهيرة، هي أول ضحية اعترفت مقدما، بأنها وقعت في شباك رامز جلال في رمضان 2019.

وعن موعد عرض مقلب رامز جلال، فمن المعروف أن قناة “mbc” مصر، تحرص على عرضه الساعة 7 مساء، بتوقيت القاهرة، أي بعد الإفطار.