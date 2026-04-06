كشف موعد انطلاق بيع تذاكر مباراة “العميد” والبيض

كشفت شركة “سوجيسل - SOGISL” المسيِّرة لملعب الشهيد “علي عمار المدعو علي لابوانت” بالدويرة، عن موعد انطلاق بيع تذاكر المباراة القادمة للمولودية.

ويرتقب أن يستضيف متصدر البطولة، التي تعرض أمس الأحد، لثالث هزيمة في الموسم. وذلك على يد المٌضيف شبيبة الساورة، يوم الخميس المقبل. متذيل الترتيب مولودية البيض، ضمن فعاليات الجولة الـ 26 من البطولة.

وأعلنت شركة “سوجيسل”، أن عملية بيع التذاكر الخاصة بهذه المواجهة المقرر انطلاقها بداية من الساعة 20:00، ستنطلق اليوم الاثنين، في حدود الساعة 19:00.

ويرتقب أن يسجل أنصار “العميد” حضورا قويا في مباراة الخميس المقبل. لاسيما وأنهم غابوا عن الداربي الأخير، أمام الاتحاد، بسبب العقوبة، في اللقاء المندرج ضمن تسوية الجولة الـ 17 من البطولة.