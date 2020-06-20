كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بولايتي بومرداس وباتنة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، من كشف وتدمير ثلاث قنابل تقليدية الصنع بكل من ولايتي بومرداس وباتنة.

وحسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أيضا، بولايتي تمنراست وأدرار تسعة اشخاص.

كما مكنت هذه العملية، من حجز 3 شاحنات و4 مركبات رباعية الدفع و7. 107 طن من المواد الغذائية و25260 لتر من الوقود،

بالإضافة الى 11 مولد كهربائي و10 مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.

هذا وأوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بسعيدة، أربعة أشخاص وحجزت ثلاث مركبات محملة بـ6526 وحدة من مختلف المشروبات.

وفي سياق آخر، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بالجلفة، تاجر مخدرات على متن مركبة محملة بـ122 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين حجزت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الامن الوطني 1756 قرص مهلوس بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

من جهة أخرى، نجحت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ5170 لتر بكل من سوق اهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة،

فيما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 71 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تلمسان ووهران وجيجل”.