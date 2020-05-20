تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الاربعاء في بيان لها، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 19 ماي 2020، قنبلة تقليدية الصنع بالبويرة بالناحية العسكرية الأولى.

واضافت الوزارة انه وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بكل من عين قزام وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، 26 شخصا وحجزت سبع مركبات رباعية الدفع وأربع شاحنات محملة بـ 114،7 طن من المواد الغذائية و1600 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى 65520 وحدة من مواد التنظيف الموجهة للتهريب.

وبوهران، الناحية العسكرية الثانية، تم ضبط حراس السواحل 95،3 كيلوغرام من الكيف المعالج وأحبطوا محاولة هجرة غير شرعية لتسعة أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.