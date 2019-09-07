كشف وتدمير قنبلة تقليدية ومخبأ للإرهاب بسكيكدة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، قنبلة تقليدية الصنع، ومخبأ للإرهابيين، يحوي اغراض مختلفة بسكيكدة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 35 شخصا، بتمنراست.

وضبطت ذات المصالح، إثر هذه العملية، مركبتين رباعيتي الدفع، ومولدين كهربائيين، و5 أجهزة لتكسير الحجارة.

بالإضافة إلى 3 أكياس من خليط خام الذهب والحجارة، و52 غرام من معدن الذهب و15 جهاز إتصال.

فيما ضبطت مفارز مشتركة أخرى، 3.75 طن من المواد الغذائية و2000 لتر من الوقود ومركبة، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، 37 شخصا، على متن 7 سيارات محملة بالحجارة، بجانت.

فيما أوقفت مصالح الأمن، 5 أشخاص وحجز طائرة بدون طيار مع جميع لواحقها، في عمليات متفرقة، بكل من بالأغواط وحاسي مسعود، وقسنطينة وتبسة وباتنة.

كما حجزت ذات المصالح، 1200 قرص مهلوس وبندقية صيد وكمية من الذخيرة، ومنظار وجهاز إتصال عبر الأقمار الإصطناعية، و6 هواتف.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، 15 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة ، بكل من تيارت والنعامة وتندوف، والطارف.