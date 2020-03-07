كشف وتدمير لغم تقليدي الصنع واسترجاع كمية من الذخيرة بسيدي بلعباس

كشفت ودمرت مفرزة مشتركة للجيش، أمس الجمعة، لغما تقليدي الصنع واسترجعت كمية من الذخيرة، خلال عملية بحث وتمشيط بتفاسو، سيدي بلعباس.

وحسب بيــان لوزارة الـدفاع الوطني، اليوم السبت، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش وحرس الحدود، بكل من عين الدفلى وتلمسان، تاجري مخدرات.

وضبطت المفرزة المشتركة 46 كغ و795 غ، من الكيف المعالج.

كما أوقف الدرك الوطني، بالنعامة، تاجر مخدرات، بحوزته كيلوغرام من الكيف المعالج، وشخصين بشاحنة صغيرة، محملة بعشرة قناطير من التبغ ببسكرة.

وفي سياق متصل، حجزت مفرزة للجيش بتمنراست، 4 مولدات كهربائية وخمسة مطارق ضغط.

في حين تم إحباط محاولات تهريب 8120 لترمن الوقود، بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة.

ومن جهة أخرى، ضبط عناصر الدرك الوطني بغليزان، شخصين بحوزتهما طائرتين بدون طيار مجهزتين بكاميرا.