كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية بكل من الجلفة وسكيكدة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، من كشف وتدمير مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة، بكل من الجلفة وسكيكدة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه وإثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من الجلفة، بالناحية العسكرية الأولى وسكيكدة، بالناحية العسكرية الخامسة، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي مخبأين للإرهابيين يحتويان على مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض مختلفة.

وأضاف ذات البيان أن مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي تمكنت من تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع بمنطقة المنعرج الأبيض، بلدية سطح ڨنتيس بولاية تبسة بالناحية العسكرية الخامسة.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالشلف بالناحية العسكرية الأولى، تاجر مخدرات على متن مركبة سياحية محملة بـ 30.3 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس السواحل 30.5 كيلوغرام من نفس المادة ببومرداس.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة، تاجري مخدرات وحجزت مركبة سياحية و1794 قرص مهلوس.

في حين ضبط عناصر الدرك الوطني 2471 وحدة من مختلف المشروبات و1220 علبة من مادة التبغ بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة.

كما حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام بالناحية العسكرية السادسة، 3 مركبات رباعية الدفع و2.96 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وتمكنت وحدة للبحث والإنقاذ تابعة لقواتنا البحرية، من إنقاذ 13 مرشحا للهجرة غير الشرعية من جنسيات إفريقية مختلفة وانتشال جثث ثلاثة آخرين فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة مفقودين، وذلك إثر غرق القارب المطاطي الذي كان يقلهم على بعد ميلين بحريين شمال-شرق خروبة بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية.