كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع بالمدية

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد عيواج،بولاية المدية مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلتين تقليديتي الصنع.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال دورية استطلاعية ببلدية عمورة ولاية الجلفة، مخبأ يحوي 10 بنادق صيد و3 ماسورات لبنادق صيد.

في حين ضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بتمنراست، (4,560) كيلوغرام من مادة الديناميت و27 مفجر و15 متر من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى مولدين كهربائيين و3 مطارق ضغط وجهاز للكشف عن المعادن.

وبأدرار، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك مهربين كانا على متن شاحنة مُحملة بـ(1600) لتر من الوقود و19800 لتر من زيت المائدة الموجه للتهريب.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بسكيكدة، أربعة أشخاص وضبطوا (245) قنطار من مادة التبغ وبندقية صيد، في حين ضبطوا شاحنة صغيرة مُحملة بـ(1092) وحدة من مختلف المشروبات بالوادي. كما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تمنراست وتلمسان وجانت وتبسة.