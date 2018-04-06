كشف وتدمير مخبأ للإرهاب يحوي 6 قنابل في سكيكدة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بسكيكدة، مخبأ للإرهاب يحوي 6 قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الغذائية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار منقبا عن الذهب بحوزته 10 مولدات كهربائية.

و9مطارق ضاغطة وأكثر من500غ من مادة الديناميت المتفجرة، فيما تم حجز122طلقة نارية من مختلف العيارات بكل من عين أميناس وغرداية.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات منفصلة نفذت بكل من وهران ومعسكر وتلمسان.

6 بارونات مخدرات وحجزت 119.5 كلغ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ 3 ملايين دينار جزائري و5مركبات سياحية.

في حين تم حجز 9788 لتر من الوقود الموجه للتهريب بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف.