كشف وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بقسنطينة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، بمنطقة تيديس بقسنطينة، مخبأ للجماعات الإرهابية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يحتوي المخبأ على مسدسين آليين، مخزني ذخيرة، 21 لغما تقليدي الصنع، قنبلة تقليدية الصنع، قنبلة يدوية، كمية من الذخيرة، مواد ومعدات تفجير، مولد كهربائي، مضخة مياه وأغراض أخرى.

من جانب آخر، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك في عمليات متفرقة بكل من النعامة ووهران وتلمسان وعين تموشنت وبشار من توقيف تسع 9 أشخاص وحجز 193 كيلوغرام من الكيف المعالج و3100 قرص مهلوس.

في حين حجز عناصر حرس الحدود بعين قزام 26 طن من المواد الغذائية.

في سياق متصل، أوقفت مفارز للجيش في عمليات مختلفة بتمنراست، 128 شخصا وحجزت مولدا كهربائيا، جهازي كشف عن المعادن، مضختي مياه، شاحنتين و3000 لتر من الوقود.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني ببسكرة 1500 كيلوغرام من ورق التبغ.

من جهة أخرى، أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كمية من الوقود تقدر بـ 11501 لتر بكل من سوق أهراس والطارف وتبسة بالناحية العسكرية الخامسة والوادي.