تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير 11 مخبأ للجماعات الإرهابية و7 قنابل تقليدية الصنع خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة وعين الدفلى والشلف وسكيكدة .

وحسب بيان للوزارة الدفاع الوطني فإن مفارز الجيش تمكنت ايضا، خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 سبتمبر، من تم توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل تبسة وتيسمسيلت.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، خلال عمليات منفصلة ببشار، 16 تاجر مخدرات وحجزت كميات كبيرة من الكيف المعالج تُقدر بثمانية قناطير و55 كيلوغرام.

وأوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني بأم البواقي ثمانية تجار مخدرات بحوزتهم 2,1 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكمية أخرى من الكيف المعالج تقدر بـ13,6 كيلوغرام.

في السياق ذاته، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، خلال عمليات متفرقة بكل من النعامة وتلمسان ووهران وغليزان والطارف والوادي وبسكرة وباتنة وسوق أهراس وتبسة وسيدي بلعباس وعين أمناس.

33 تاجر مخدرات وحجزت ثلاثة قناطير و10,7 كيلوغرام من الكيف المعالج و25154قرص مهلوس.

فيما تم نوقيف شخصين بحوزتهم 18,54 طن من مادة التبغ بكل من الوادي وسطيف وبومرداس.

كما تم حجز 87980 وحدة من الألعاب النارية بسطيف.

وبكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 119 شخصا.

وحجزت 5 شاحنات و15 مركبة رباعية الدفع و116 مولدا كهربائيا و49 مطرقة ضغط و225 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب ومعدات مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 12,3 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما تمّ حجز كميات من الوقود تُقدر بـ 21963 لتر بكل من تمنراست وتبسة والطارف وسوق أهراس.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وإنقاذ 189 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من تيبازة والتنس وبومرداس والجزائر وسكيكدة وجيجل وعنابة.